Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:12, 29 апреля 2026

Вернувшуюся в Россию Манижу призвали проверить на оправдание терроризма

Ольга Коровина

Фото: Sergey Lantyukhov / NEWS.ru / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал провести проверку высказываний певицы Манижи (настоящее имя — Манижа Сангин). Его комментарий приводит Национальная служба новостей (НСН).

Общественник рассказал, что организация готовит запрос в ФСБ России с просьбой изучить заявления артистки. «Ее нужно проверить на статью об оправдании терроризма. Нужно провести лингвистическую экспертизу», — пояснил Бородин.

Руководитель ФПБК подчеркнул, что Манижа дискредитирует Россию и раздражает общественность. «Нам пишут простые люди и участники специальной военной операции и спрашивают, почему эта Манижа едет в нашу страну и тем более зарабатывает здесь деньги?» — добавил Бородин.

В июле 2025 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась планируемым концертом Манижи в Москве. Она задалась вопросом, как исполнительницу пропустили через российскую границу. По словам активистки, Сангин не только уехала из России и критиковала СВО, но и выражала жалость к исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле», «демонстративно пуская слезу на камеру».

В апреле 2026 года сообщалось, что Манижа стала чаще появляться на светских событиях в Москве и готова выступить на частном мероприятии за 1,5 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина выставила Израилю требование из-за России

    Уникальные картины на рыбе показали в России

    Mercedes Киркорова выставили на продажу за миллиард рублей

    В Москве появится новый трамвайный маршрут

    Пользу модного протеинового хлеба оценили

    В США признали способность «Хвасонов» КНДР продавить американскую оборону

    Белоусов обратился к российским военным

    Россиянин выиграл почти полмиллиона рублей на хоккейных матчах

    Британия ответила на высылку сотрудника посольства в России

    В России родители пришли за ребенком в детсад и обнаружили воспитательницу спящей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok