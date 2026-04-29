Вернувшуюся в Россию Манижу призвали проверить на оправдание терроризма

Глава ФПБК Бородин призвал проверить певицу Манижу на оправдание терроризма

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал провести проверку высказываний певицы Манижи (настоящее имя — Манижа Сангин). Его комментарий приводит Национальная служба новостей (НСН).

Общественник рассказал, что организация готовит запрос в ФСБ России с просьбой изучить заявления артистки. «Ее нужно проверить на статью об оправдании терроризма. Нужно провести лингвистическую экспертизу», — пояснил Бородин.

Руководитель ФПБК подчеркнул, что Манижа дискредитирует Россию и раздражает общественность. «Нам пишут простые люди и участники специальной военной операции и спрашивают, почему эта Манижа едет в нашу страну и тем более зарабатывает здесь деньги?» — добавил Бородин.

В июле 2025 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась планируемым концертом Манижи в Москве. Она задалась вопросом, как исполнительницу пропустили через российскую границу. По словам активистки, Сангин не только уехала из России и критиковала СВО, но и выражала жалость к исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле», «демонстративно пуская слезу на камеру».

В апреле 2026 года сообщалось, что Манижа стала чаще появляться на светских событиях в Москве и готова выступить на частном мероприятии за 1,5 миллиона рублей.