09:39, 28 апреля 2026Культура

Раскрыт гонорар осудившей СВО певицы Манижи

Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Манижа (настоящее имя — Манижа Сангин) готова выступить на частном мероприятии в Москве за 1,5 миллиона рублей. Об этом пишет «Абзац».

По данным источника, артистка стала чаще появляться на светских событиях в Москве. Пока она не дает больших концертов и согласна петь только на частных мероприятиях.

При этом для Сангин важно соблюдение райдера. Так, певице и ее продюсеру нужен перелет бизнес-классом, для передвижения по городу требуется микроавтобус премиум-класса. Суточные для артистки составляют 150 евро (13 тысяч рублей).

Манижа родилась в Душанбе, а в 14 лет стала гражданкой России. Исполнительница представляла страну на конкурсе «Евровидение» в 2021 году.

В июле 2025 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась планируемым концертом Манижи в Москве. Она задалась вопросом, как исполнительницу пропустили через российскую границу. По словам активистки, Сангин не только уехала из России и критиковала специальную военную операцию (СВО), но и выражала жалость к исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле», «демонстративно пуская слезу на камеру».

