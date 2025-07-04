Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина возмутилась планируемым концертом певицы Манижи (настоящее имя — Манижа Сангин) в Москве. Она задалась вопросом, как исполнительницу пропустили через российскую границу.
По словам активистки, Сангин не только уехала из России и критиковала специальную военную операцию (СВО), но и выражала жалость к исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле», «демонстративно пуская слезу на камеру».
Я не очень понимаю, а как она вообще попала обратно в Россию? Почему на границе не были заданы соответствующие вопросы? Где Следственный комитет? Закон для таких, как она, не писан? Или как это понимать?
Манижа родилась в Душанбе, а в 14 лет стала гражданкой России. Исполнительница представляла страну на конкурсе «Евровидение» в 2021 году.
Манижа также критиковала СВО
В 2022 году выступления исполнительницы в российских городах начали отменять. Певица осудила военную операцию России на Украине, после чего некоторые пользователи сети потребовали отстранить ее от мероприятия. За исключение Манижи из списка участников также выступала актриса и ведущая Мария Шукшина.
Тогда же СМИ сообщили, что Манижа покинула Россию. Однако певица опровергла данные заявления. Она подчеркивала, что приезжала в Париж, чтобы навестить сестру, которая попала в серьезную аварию.
Певица оказалась в центре скандала после теракта в «Крокусе»
Весной 2024 года Манижа попала в скандал после высказываний о том, что исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» устроили «публичную пытку». Она заявила, что считает бесчеловечным жесткое задержание подозреваемых.
Сообщалось, что Следственный комитет России проверит певицу по статье об оправдании терроризма после ее слов о теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холле».
Впоследствии Манижа Сангин пожаловалась на отмену своих концертов в ряде стран после ее высказываний. Так, все крупные выступления артистки отменили в России, Белоруссии и Казахстане.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» случился вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание перед концертом группы «Пикник». Они начали стрелять по посетителям, а затем подожгли концертный зал и скрылись на машине. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.