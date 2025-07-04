Мизулину возмутил концерт Манижи в Москве. Она обвинила певицу в жалости к террористам и поинтересовалась, как ее пустили в Россию

Глава ЛБИ Мизулина возмутилась тем, что певицу Манижу Сангин впустили в РФ

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина возмутилась планируемым концертом певицы Манижи (настоящее имя — Манижа Сангин) в Москве. Она задалась вопросом, как исполнительницу пропустили через российскую границу.

По словам активистки, Сангин не только уехала из России и критиковала специальную военную операцию (СВО), но и выражала жалость к исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле», «демонстративно пуская слезу на камеру».

Я не очень понимаю, а как она вообще попала обратно в Россию? Почему на границе не были заданы соответствующие вопросы? Где Следственный комитет? Закон для таких, как она, не писан? Или как это понимать? Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина Фото: Евгений Горбачев / РИА Новости

Манижа родилась в Душанбе, а в 14 лет стала гражданкой России. Исполнительница представляла страну на конкурсе «Евровидение» в 2021 году.

Манижа также критиковала СВО

В 2022 году выступления исполнительницы в российских городах начали отменять. Певица осудила военную операцию России на Украине, после чего некоторые пользователи сети потребовали отстранить ее от мероприятия. За исключение Манижи из списка участников также выступала актриса и ведущая Мария Шукшина.

Тогда же СМИ сообщили, что Манижа покинула Россию. Однако певица опровергла данные заявления. Она подчеркивала, что приезжала в Париж, чтобы навестить сестру, которая попала в серьезную аварию.

Певица Манижа Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица оказалась в центре скандала после теракта в «Крокусе»

Весной 2024 года Манижа попала в скандал после высказываний о том, что исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» устроили «публичную пытку». Она заявила, что считает бесчеловечным жесткое задержание подозреваемых.

Сообщалось, что Следственный комитет России проверит певицу по статье об оправдании терроризма после ее слов о теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холле».

Впоследствии Манижа Сангин пожаловалась на отмену своих концертов в ряде стран после ее высказываний. Так, все крупные выступления артистки отменили в России, Белоруссии и Казахстане.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» случился вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание перед концертом группы «Пикник». Они начали стрелять по посетителям, а затем подожгли концертный зал и скрылись на машине. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.