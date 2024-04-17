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11:00, 17 апреля 2024Культура

Концерты Манижи отменили в ряде стран после слов о напавших на «Крокус»

Манижа пожаловалась на отмену своих концертов в России, Белоруссии и Казахстане
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Исполнительница Манижа Сангин пожаловалась на отмену своих концертов в ряде стран после ее высказываний о том, что виновным за теракт в «Крокус Сити Холле» террористам устроили «публичную порку». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, все крупные выступления артистки отменили в России, Белоруссии и Казахстане. Отмечается, что певица продолжает работать на корпоративах. Размер ее гонорара в 2022 году составлял один миллион рублей, а сейчас — 1,5 миллиона.

В райдере Сангин указаны перелет бизнес-классом для нее, продюсера и ребенка, передвижение на автомобиле представительского класса, люкс или полулюкс в отеле, а также присутствие охранника на концертной площадке. В гримерке у артистки должны быть сырная и мясная нарезки, бутылка шампанского, а также конфеты и печенье в большом количестве.

В райдере также упомянуто, что Манижа имеет право отменить концерт, если что-то из указанного списка не выполнено.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России проверит певицу по статье об оправдании терроризма после ее слов о теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холле». Участница конкурса «Евровидение-2021» и уроженка Таджикистана заявила, что убийцы не имеют национальности и в любой ситуации необходимо «оставаться людьми».

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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