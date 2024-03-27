Пугачева попросила прощения у уроженки Таджикистана после теракта в «Крокусе»

Пугачева извинилась перед певицей Манижей после теракта в «Крокусе»

Певица Алла Пугачева попросила прощения у исполнительницы Манижи Сангин после теракта в «Крокус Сити Холле». Соответствующий комментарий она оставила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Прости», — написала артистка под публикацией Манижи. В посте участница конкурса «Евровидение-2021» назвала «публичной пыткой» жесткое задержание террористов, стрелявших в посетителей «Крокуса».

Уроженка Таджикистана Манижа рассказала, что в детстве много времени проводила у своей бабушки в Душанбе и сохранила теплые воспоминания об этих визитах. Она также заявила, что убийцы не имеют национальности и в любой ситуации необходимо «оставаться людьми».

Стрельба в красногорском «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в зал перед концертом «Пикника», открыли огонь по посетителям и подожгли здание.

После теракта были задержаны 11 человек. Дом семьи одного из обвиняемых был опечатан в Таджикистане.

