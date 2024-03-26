В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе». Его родственников увезли люди в форме

РИА Новости: в Таджикистане опечатали дом террориста Фаридуни

В Таджикистане опечатали дом семьи 25-летнего Шамсидина Фаридуни, обвиняемого в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

По данным РИА Новости, жилье находится в кишлаке Лойоб недалеко от города Гиссар, в 50 километрах от столицы республики Душанбе. Здание построено из цементных блоков и выглядит скромно. Возле него дежурит наряд милиции.

Журналистам удалось поговорить с соседкой обвиняемого — по ее словам, всех родственников мужчины «увезли вчера в Душанбе люди в форме».

В Таджикистане Фаридуни работал пекарем

По данным источника в МВД Таджикистана, Фаридуни переехал в Россию полгода назад. До отъезда в Москву мужчина работал пекарем в небольшой пекарне в Гиссаре.

«Жена его говорила, что он уехал в Россию на заработки и постоянно присылал оттуда деньги», — уточнила соседка.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В России Фаридуни работал официально разнорабочим на фабрике. По словам источника «360», он трудился в Подольске на паркетном производстве.

Одна из жительниц городского округа заявила, что сталкивалась с ним и даже получала от него серию угроз. Женщина пояснила, что как-то раз, когда она выгуливала собаку, нетрезвый Фаридуни якобы перекрыл ей дорогу автомобилем. В ответ на просьбу дать пройти мужчина начал ругаться и угрожать. «Сказал, что скоро всем русским [конец]», — пояснила она.

Президент Таджикистана взял на контроль часть расследования теракта в «Крокусе»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон взял на личный контроль часть расследования по делу о теракте в концертном зале.

Как уточнил источник в силовых структурах, глава государства контролирует часть разбирательства по трагедии в Красногорске, которая проводится в Душанбе. Там власти и местные правоохранительные органы организовали следственные мероприятия с родными обвиняемых в теракте.

Известно также, что президент республики озаботился репутацией страны после теракта. Он призвал уделять больше времени воспитанию молодежи и защищать их от влияния «деструктивных и ужасающих групп».

«Постыдное и ужасное событие, произошедшее недалеко от Москвы, еще раз предостерегает каждого из нас, особенно родителей, уделять еще более серьезное внимание воспитанию детей», — сказал Рахмон.

По его словам, нельзя допустить, чтобы эти дети «опорочили доброе имя таджикской нации, суверенного государства таджиков и своих родителей».