В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе»

РИА Новости: в Таджикистане опечатали дом обвиняемого в теракте в «Крокусе»

В Таджикистане опечатали дом семьи Шамсидина Фаридуни, подозреваемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, дом семьи Фаридуни расположен в кишлаке Лойоби близ города Гиссара, в 50 километрах от Душанбе. Отмечается, что построенное из цементных блоков здание выглядит скромно.

Журналистам удалось поговорить с соседкой подозреваемого — по ее словам, всех членов семьи «увезли вчера в Душанбе люди в форме». У дома дежурит сотрудник милиции, он запретил фотографировать или снимать на видео дом без разрешения следствия.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», в их числе 25-летний Шамсидин Фаридуни.

Кроме того, суд арестовал Алишера Касимова — владельца квартиры в Москве, где проживал Фаридуни. Обвиняемый утверждает, что не знал о подготовке к теракту.