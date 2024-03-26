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12:37, 26 марта 2024Силовые структуры

Суд арестовал восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»

В Москве суд арестовал восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы арестовал восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Речь идет о 32-летнем Алишере Касимове. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Касимов будет под стражей до 22 мая.

Ранее сообщилось, что Касимов сдал квартиру Шамсутдину Фаридуни, одному из террористов.

24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Суд принимал решение об избрании меры пресечения для каждого в закрытом режиме. 32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов заключены под стражу до 22 мая.

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