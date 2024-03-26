СК попросил суд арестовать восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»

СК России запросил арест 8-го обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»

Следственный комитет (СК) России запросил арест восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о 32-летнем Алишере Касимове, сообщает Baza. По предварительной информации, Касимов сдал квартиру Шамсутдину Фаридуни, одному из террористов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они открыли огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.

24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Суд принимал решение об избрании меры пресечения для каждого в закрытом режиме.

32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов заключены под стражу до 22 мая 2024 года.

