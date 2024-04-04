Суд рассмотрит еще одну жалобу на арест фигуранта по делу о теракте в «Крокусе»

Суд 15 апреля рассмотрит жалобу на арест Касимова по делу о теракте в «Крокусе»

Начало событий в новости Суд рассмотрит жалобу фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Мосгорсуд 15 апреля рассмотрит жалобу на арест фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Алишера Касимова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

По данным следствия, именно он сдал квартиру в Путилково террористу Шамсутдину Фаридуни (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Таким образом Касимов стал соучастником преступления. В суде фигурант своей вины не признал. Он заявил, что не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт.

26 марта Следственный комитет России запросил его арест.

Ранее стало известно, что 15 апреля суд также рассмотрит жалобу на арест другого фигуранта дела о теракте Диловара Исломова.

