Восьмой обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» хотел сдать квартиру славянам

«112»: Касимов хотел сдать квартиру в Путилково исключительно славянам

Восьмой обвиняемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов, который, по предварительной информации, квартиру террористу Шамсутдину Фаридуни, хотел сдать свое жилье в Путилково исключительно славянам. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Ищем порядочных, ответственных и платежеспособных квартиросъемщиков. Исключительно славяне!» — было указано в объявлении.

В результате квартиру арендовал гражданин Таджикистана Фаридуни. Сейчас арендодатель Касимов утверждает, что ничего не знал о готовящемся теракте и не подозревал, что в его квартире живут преступники.

В беседе с Daily Storm младший брат подозреваемого рассказал, что также был не в курсе готовящегося теракта. Сама квартира, как оказалось, была оформлена в ипотеку, о чем родные подозреваемого не знали.

«Ничего о том, чем он занимался, мы не знали. Я узнал, что его задержали, только что, но не слышал, что он был связан с терактом в "Крокусе". Я даже не владею информацией, где он находится сейчас. Я думал, что это какая-то ошибка, я в полном шоке», — заявил Яхеиддин Касимов.

Известно, что у уроженца Киргизии Касимова есть трое малолетних детей и жена. Кроме того, у него открыто ИП с широким спектром деятельности. Он мог заниматься ресторанным бизнесом, доставкой продуктов, торговлей, лизингом и другим.

Ранее стало известно, что следственный комитет (СК) России запросил арест восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они открыли огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле.