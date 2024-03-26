Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:18, 26 марта 2024Силовые структуры

Восьмой обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» хотел сдать квартиру славянам

«112»: Касимов хотел сдать квартиру в Путилково исключительно славянам

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Восьмой обвиняемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов, который, по предварительной информации, квартиру террористу Шамсутдину Фаридуни, хотел сдать свое жилье в Путилково исключительно славянам. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Ищем порядочных, ответственных и платежеспособных квартиросъемщиков. Исключительно славяне!» — было указано в объявлении.

В результате квартиру арендовал гражданин Таджикистана Фаридуни. Сейчас арендодатель Касимов утверждает, что ничего не знал о готовящемся теракте и не подозревал, что в его квартире живут преступники.

В беседе с Daily Storm младший брат подозреваемого рассказал, что также был не в курсе готовящегося теракта. Сама квартира, как оказалось, была оформлена в ипотеку, о чем родные подозреваемого не знали.

«Ничего о том, чем он занимался, мы не знали. Я узнал, что его задержали, только что, но не слышал, что он был связан с терактом в "Крокусе". Я даже не владею информацией, где он находится сейчас. Я думал, что это какая-то ошибка, я в полном шоке», — заявил Яхеиддин Касимов.

Известно, что у уроженца Киргизии Касимова есть трое малолетних детей и жена. Кроме того, у него открыто ИП с широким спектром деятельности. Он мог заниматься ресторанным бизнесом, доставкой продуктов, торговлей, лизингом и другим.

Ранее стало известно, что следственный комитет (СК) России запросил арест восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они открыли огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      Украина признала, что устроила теракт на Крымском мосту. Что в СБУ рассказали о нем и покушениях на россиян?

      Слепаков решил избавиться от последнего бизнеса в России

      В Госдуме высказались о дискуссии на тему возвращения смертной казни в России

      Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

      Токаев призвал все страны объединиться после теракта в «Крокусе»

      Звезда «Эйфории» Сидни Суини раскрыла секрет красоты

      Раскрыта опасность диабета

      Восьмой обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» хотел сдать квартиру славянам

      Обвиняемого в шпионаже американского журналиста оставили под стражей

      В Подмосковье уточнили число пострадавших после теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше