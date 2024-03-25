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18:09, 25 марта 2024Бывший СССР

Президент Таджикистана озаботился репутацией страны после теракта

Президент Таджикистана Рахмон: нельзя опорочить доброе имя таджикской нации
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмон. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Таджикистан должен уделять больше времени воспитанию молодежи и защищать их от влияния деструктивных движений, чтобы не дать опорочить имя таджикской нации. Репутацией страны после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» озаботился ее президент Эмомали Рахмон, передает РИА Новости.

«Постыдное и ужасное событие, произошедшее недалеко от Москвы, еще раз предостерегает каждого из нас, особенно родителей, уделять еще более серьезное внимание воспитанию детей», — сказал Рахмон.

Президент добавил, что граждане страны должны оберегать подростков и молодежь от влияния «деструктивных и ужасающих групп». По его словам, нельзя допустить, чтобы эти дети «опорочили доброе имя таджикской нации, суверенного государства таджиков и своих родителей».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел в пятницу, 22 марта, перед началом выступления группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу, а затем подожгли помещение. По последним данным, пострадали 182 человека, 137 спасти не удалось.

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      Алевтина Запольская
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