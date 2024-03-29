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15:42, 29 марта 2024Культура

Манижа объяснила свое возмущение задержанием напавших на «Крокус» террористов

Певица Манижа заявила, что не жалеет и не оправдывает напавших на «Крокус»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Певица Манижа Сангин объяснила свое возмущение задержанием преступников, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле». Своим мнением исполнительница поделилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манижа заявила, что считает бесчеловечным жесткое задержание подозреваемых. «Я не жалею и не оправдываю террористов. Они должны понести самое суровое наказание по закону. Именно по закону», — подчеркнула артистка.

Исполнительница также призвала пользователей сети не разжигать ненависть к уроженцам Центральной Азии. «Я ни в коем случае не хочу, чтобы мои слова стали поводом для раздора в нашем обществе», — отметила певица, подчеркнув, что соболезнует всем, кого коснулась трагедия в «Крокусе».

Ранее Манижа назвала «публичной пыткой» жесткое задержание террористов, стрелявших в посетителей «Крокуса». Участница конкурса «Евровидение-2021» и уроженка Таджикистана также заявила, что убийцы не имеют национальности и в любой ситуации необходимо «оставаться людьми».

29 марта в Таджикистане задержали девять человек за связи с исполнителями теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Дом семьи одного из обвиняемых в Таджикистане опечатали.

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      Мария Рюрикова
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