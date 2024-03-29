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13:49, 29 марта 2024Бывший СССР

Раскрыты подробности задержания в Таджикистане причастных к теракту в «Крокусе»

Российские силовики задержали в Таджикистане причастных к теракту в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Представители российских силовых структур в Таджикистане участвовали в задержании лиц, предположительно причастных к теракту в «Крокус Сити Холле». Подробности операции агентству РИА Новости раскрыл источник в спецслужбах республики.

По информации источника, в ходе операции было задержано девять человек из города Вахдат на востоке от таджикистанской столицы. Сообщается, что местные силовики активно консультируются с российскими коллегами на предмет проведения следственных мероприятий.

Представители каких российских ведомств участвовали в задержании и в чем состояла их роль, не уточняется.

О задержании в Таджикистане лиц, причастных к теракту в «Крокусе», стало известно 29 марта. Сообщалось, что их арестовали сотрудники Госкомитета национальной безопасности республики.

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      Глеб Палехов
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