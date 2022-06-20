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Манижа прокомментировала слухи о своем отъезде из России

Певица Манижа опровергла переезд в Париж и заявила, что остается в России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Певица Манижа прокомментировала слухи о своем отъезде из России во Францию. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак.

Исполнительница опровергла переезд в Париж и заявила, что остается в России. Она пояснила, что улетала с целью помочь родственнице.

«Моя сестра попала в страшную автокатастрофу, потеряв самого близкого человека в ее жизни — друга. Мы отправилась к сестре, которая была практически при смерти. Но люди почему-то решили, что можно зацепиться за эту фразу, что я нахожусь сейчас в Париже, и написать огромное количество "заказухи". Статьи были прямо под копирку написаны», — сказала Манижа.

Артистка призналась, что ее поражает необходимость рассказывать публике о своих поездках. «Хотя в целом в 2022 году уже мало что может поразить», — добавила она.

Собчак предположила, что статьи об эмиграции Манижи появилась из-за того, что певица выступила против спецоперации на Украине. Певица ответила, что никто не сможет отнять у нее право петь и заниматься своим делом.

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Марина Погосян
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