Мизулину возмутил концерт в Москве «жалевшей террористов» Манижи

Глава ЛБИ Мизулина возмутилась тем, что певицу Манижу впустили в Россию

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина возмутилась концертом певицы Манижи (настоящее имя — Манижа Сангин), которая планирует выступить в Москве. Об этом она написала в личном Telegram-канале.

По словам активистки, Сангин не только уехала из страны и критиковала специальную военную операцию (СВО), но и выражала жалость к исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле», «демонстративно пуская слезу на камеру».

«Не очень понимаю, как она вообще попала обратно в Россию? Почему на границе не были заданы вопросы?» — написала Мизулина.

Манижа родилась в Душанбе, а в 14 лет стала гражданкой России. Исполнительница представляла страну на конкурсе «Евровидение» в 2021 году. В 2022-м певица сообщила об отмене своих концертов в России после критики СВО. В апреле 2024-го Манижа пожаловалась на отмену выступлений в ряде стран после ее высказываний о том, что исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» устроили «публичную порку».