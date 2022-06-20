Манижа рассказала об отмене своих концертов

Певица Манижа рассказала о причинах отмены ее концертов в Самаре и Санкт-Петербурге

Певица Манижа дала интервью Ксении Собчак и рассказала о причинах отмены ее концертов в Самаре и Санкт-Петербурге. Ее разговор с журналисткой был опубликован на YouTube.

Исполнительница должна была стать участницей мероприятия «Сам.Фест», однако губернатор Самарской области Дмитрий Азаров попросил убрать ее из лайн-апа. По словам Манижи, это произошло из-за звонка жительницы региона, которую возмутило, что артистка готовится выступить на фестивале.

Певица также прокомментировала отмену ее выступления на мероприятии Stereleto. «Они хорошие ребята, они боролись, чтобы я была [на фестивале], но, к сожалению, как раз, когда началась эта волна, им позвонили. Они не сказали кто, и я понимаю, почему они не говорят. Они тоже пытаются защитить себя», — сказала Манижа. Она предположила, что организаторам Stereoleto поступали угрозы.

О том, что выступление Манижи в Санкт-Петербурге отменили, стало известно 7 июня. Певица осудила военную операцию России на Украине, после чего некоторые пользователи сети потребовали отстранить ее от мероприятия. За исключение Манижи из списка участников также выступала актриса и ведущая Мария Шукшина.