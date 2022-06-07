Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Выступление Манижи на фестивале Stereoleto отменили

Организаторы фестиваля Stereoleto заявили об отмене выступления певицы Манижи

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Организаторы фестиваля Stereoleto, который пройдет 12-13 июня в Санкт-Петербурге, заявили об отмене выступления певицы Манижи. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте мероприятия (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Друзья! С сожалением сообщаем, что выступление певицы Manizha на STEREOLETO отменяется по независящим от нас причинам», — говорится в публикации.

Ранее Манижа выступала против военной спецоперации России на Украине. Актриса и ведущая Мария Шукшина выложила в своем Telegram-канале скрины сообщений, в которых ее просят помочь с отменой фестиваля. «Уже не первый день мне пишут об этом фестивале Stereleto. Что-то больно много предателей соберутся в одном месте попеть, поплясать, повеселиться. Питеру оно надо?» — написала Шукшина.

Stereoleto был основан в 2001 году. За 20 лет существования на фестивале выступили Massive Attack, Air, Nick Cave and the Bad Seeds, Franz Ferdinand, Аукцыон, FUTURE SOUND OF LONDON, David Byrne, Royksopp, Михаил Боярский, Buena Vista Social Club, Петр Мамонов, Regina Spektor, Morcheeba, Gus Gus, Аквариум, Sigur Ros, 5NIZZA, The Hatters, Каста, ЛСП, Crystal Castles, U.N.K.L.E. и еще более 700 российских и зарубежных артистов.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Зеленский подтвердил готовность к мирным переговорам с Путиным
Женщина сбросила 60 килограммов ради игр с дочерью
Мамаеву запретили покидать Россию
Рогозин посоветовал российским ученым не печататься
Россиянам раскрыли способы сэкономить при покупке готовых квартир
Последствия наводнения в российских селах попали на видео
Врач назвал признаки смертельно опасных изменений родинок
Выступление Манижи на фестивале Stereoleto отменили
Звезда Comedy Woman рассказала о конфликте с Бузовой
Минобороны показало кадры атаки по иностранной артиллерии на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.