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06:08, 4 июля 2025Бывший СССР

Украинские военные маскировались под гражданских при бегстве из Красной Звезды в ДНР

Бойцы ВСУ маскировались под гражданских при бегстве из Красной Звезды в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ), маскируясь под мирных жителей, переодевались в гражданскую форму при бегстве из населенного пункта Красная Звезда (украинское название Червоная Зирка) на западе Донецкой народной республики (ДНР), рассказал боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Малой. Об этом пишет РИА Новости.

«При отступлении украинские военные могут переодеваться в гражданскую форму», — отметил он. По словам военного, он видел одежду, военную форму, остаыленную в сарае.

Минобороны отчиталось о взятии села 28 июня. Поселение взяла под контроль группировка войск «Восток».

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