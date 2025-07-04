Украинские военные маскировались под гражданских при бегстве из Красной Звезды в ДНР

Бойцы ВСУ маскировались под гражданских при бегстве из Красной Звезды в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ), маскируясь под мирных жителей, переодевались в гражданскую форму при бегстве из населенного пункта Красная Звезда (украинское название Червоная Зирка) на западе Донецкой народной республики (ДНР), рассказал боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Малой. Об этом пишет РИА Новости.

«При отступлении украинские военные могут переодеваться в гражданскую форму», — отметил он. По словам военного, он видел одежду, военную форму, остаыленную в сарае.

Минобороны отчиталось о взятии села 28 июня. Поселение взяла под контроль группировка войск «Восток».