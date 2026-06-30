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Из жизни
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03:32, 30 июня 2026Из жизни

Женщина рассказала о секс-вечеринках с отцом

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Британка Элис Сетчфилд призналась, что посещает мероприятия для свингеров вместе с отцом. Ее историей делится The Sun.

39-летняя женщина нередко приходит на секс-вечеринки с 64-летним отцом по имени Чарльз. Они всегда предупреждают других гостей, что являются родственниками. «Люди реагируют со смесью удивления и шока», — добавила Элис. Она объяснила, что во время мероприятия старается не сталкиваться с отцом и уважать границы друг друга.

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По словам Элис, любовь к сексу с множеством партнеров передалась ей от бабушки Мейвис — матери Чарльза. Она работала натурщицей, одной из первых вступила в местный нудистский клуб, устраивала вечеринки для свингеров в собственном доме и даже состояла в отношениях с женатой парой.

Ранее сообщалось, что британец Дин Бирн, получивший известность в качестве модели OnlyFans, рассказал, что теперь будет вести аккаунт вместе с сыном Брейем. По словам мужчины, 18-летний Брей сам решил начать карьеру в секс-индустрии.

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