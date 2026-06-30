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03:54, 30 июня 2026Бывший СССР

Украинцев предупредили о грозящей катастрофе

Кучеренко предупредил о катастрофе в энергетике Украины из-за отключений света
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Анонсированные графики возможных почасовых отключений электроэнергии на Украине грозят обернуться катастрофой для энергетики и бизнеса государства. Об этом предупредил депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Новости.LIVE» на YouTube.

«Мы увидим сразу рост в ценах на услуги, на товары и так далее. На заправки, электромобили и наверняка оно дальше пойдет, как цепная реакция», — высказался он.

Как утверждает Кучеренко, ситуацию усложняют коррупционные схемы сбора тарифного плана.

Ранее гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что украинцам следует готовиться к отключениям света из-за аномальной жары. Он объяснил, что каждые три градуса тепла в Киеве увеличивают нагрузку на энергосистему примерно на 100 мегаватт.

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