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08:25, 29 июня 2026Бывший СССР

Украинцев призвали готовиться к отключениям света из-за аномальной жары

Глава Yasno Коваленко призвал готовиться к отключениям света из-за аномальной жары
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил, что украинцам следует готовиться к отключениям света из-за аномальной жары. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Коваленко объяснил, что каждые три градуса тепла в Киеве увеличивают нагрузку на энергосистему примерно на 100 мегаватт. При этом потребление создают не только кондиционеры, но и системы охлаждения в офисах, магазинах, торговых центрах и на предприятиях.

«Надеюсь, нам удастся пройти этот период без существенных ограничений. Но, как и всегда во время войны, стоит быть готовыми к разным сценариям», — призвал глава Yasno

Ранее бывший министр энергетики Украины Иван Плачков дал совет, который позволит украинцам пережить следующую зиму. По его мнению, следует искать жилье с печным отоплением на дровах или угле.

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