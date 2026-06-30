Сотни желающих попасть в Россию образовали очередь на границе Эстонии

Delfi: На границе Эстонии возникла очередь из сотен желающих попасть в Россию

Большая очередь из желающих попасть в Россию образовалась на эстонской границе в Нарве. Об этом сообщает Delfi.

По данным портала, количество людей на погранпункте достигает до 500 человек. При этом через границу в сторону России пропускают примерно по 20 человек в час. Отмечается, что из-за низкой пропускной способности некоторые люди вынуждены стоять в очереди по 12-16 часов.

Ранее в июне туристы из Эстонии назвали новые правила работы погранпункта в Нарве издевательством. Сообщалось, что власти прибалтийской страны сократили работу пешеходного сегмента «Нарва-1» на четыре часа. С 15 июня пропуск людей с эстонской стороны теперь осуществляется ежедневно с 7:00 до 19:00 по московскому времени.