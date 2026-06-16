Желающие попасть в Россию из Эстонии начали ночевать на границе

Погранпереход в Нарве на российско-эстонской границе сократил работу на 4 часа

Туристы из Эстонии назвали новые правила работы погранпункта в Нарве издевательством. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти прибалтийской страны сократили работу пешеходного сегмента «Нарва-1» на четыре часа. Это привело к скоплению людей на российско-эстонской границе. Отмечается, что желающие попасть в Россию ночевали на улице.

Ранее сообщалось, что новые правила погранперехода действуют с 15 июня. Пропуск людей с эстонской стороны теперь осуществляется ежедневно с 7:00 до 19:00 по московскому времени.