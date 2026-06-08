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11:32, 8 июня 2026Путешествия

Погранпереход на границе с Россией сократит время работы

ФТС: С 15 июня КПП на российско-эстонской границе в Нарве сократит время работы на 4 часа
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Сергей Степанов / РИА Новости

С 15 июня погранпереход на российско-эстонской границе сократит время работы на четыре часа. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Речь идет о контрольно-пропускном пункте (КПП) в городе Нарва с эстонской стороны. Пропуск лиц через пешеходный сегмет будет осуществляться ежедневно с 7:00 до 19:00 по московскому времени. Многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) со стороны России в Ивангороде продолжит работать круглосуточно, однако пеший переход будет синхронизирован с Нарвой.

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«В целях синхронизации работы сопредельных пунктов пропуска через границу проход физических лиц через МАПП Ивангород по направлению в Эстонскую Республику будет осуществляться также с 07:00 до 19:00», — отметил начальник таможенного поста в Ивангороде Евгений Скорюков.

При этом все граждане, которые пересекут КПП Нарва-1 около 19:00, смогут проследовать в Россию и продолжить паспортный и таможенный контроль после закрытия границы на эстонской стороне. Уточняется, что большие очереди на границе двух стран могут сформироваться в период праздничных выходных — с 12 по 14 июня.

Ранее стало известно, что десятки граждан Эстонии и Финляндии выстроились в очередь на российской границе, чтобы попасть на праздник День России. При этом на эстонско-российской границе начали продавать места в очереди.

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