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03:05, 30 июня 2026Россия

Бут назвал единственный способ европейских лидеров остаться у власти

Бут: Война с Россией может быть единственным способом лидеров Европы остаться у власти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Возможная война Европы с Россией может быть единственным способом зацепиться за власть для нынешних европейских лидеров. Такое мнение выразил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону депутат заксобрания Ульяновской области от ЛДПР, член высшего совета партии Виктор Бут.

По его словам, лидеры европейских государств весьма непопулярны в своих странах. «Поэтому война для них — это, пожалуй, единственный способ удержаться у власти и сохранить свое влияние», — высказался Бут.

Начало войны позволит европейским политикам объявить военное положение, отложить выборы и полностью захватить власть, утверждает он.

Ранее Карлсон предупредил, что конфликт на Украине может перерасти в вооруженный конфликт между Европой и Россией. При этом, по его словам, европейцы игнорируют эту угрозу, несмотря на то, что потенциальный конфликт затронет города, в которых учатся их дети.

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