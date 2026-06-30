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03:49, 30 июня 2026Интернет и СМИ

Схему обмана детей в игровых чатах объяснили

Щербаченко: Аферисты обманывают детей в игровых чатах под предлогом бонусов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Злоумышленники в игровых чатах и тематических группах в мессенджерах предлагают детям бонусы и бесплатную игровую валюту. Для их «активации» просят назвать номер телефона и код из смс, о чем заявил журналистам РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Как подчеркнул эксперт, несовершеннолетние все чаще проводят время в онлайн-играх, тематических чатах и мессенджерах. В этой связи главный инструмент в руках аферистов — обещание бесплатной игровой валюты. Кроме того, юным игрокам обещают редкий скин (внешний вид игрового персонажа — прим. «Ленты.ру») или доступ к закрытому контенту.

По словам Щербаченко, в игровом чате мошенник якобы за бесплатные бонусы просит ребенка выполнить некоторые задания, в том числе сделать скриншот экрана телефона родителей. Таким образом, аферисты выясняют, какие банковские приложения установлены на устройстве.

Далее схема заключается в том, что под видом подтверждения аккаунта или активации бонусов детей просят назвать номер телефона и коды из смс. Иногда ребенка уговаривают самостоятельно зайти в мобильный банк родителей и перевести деньги на сторонние счета, предупреждает специалист.

Ранее специалист по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Максим Маркин отметил, что заброшенные аккаунты россиян в соцсетях и мессенджерах представляют серьезную угрозу. Старые странички могут использовать их для рассылки спама или публикации запрещенной информации.

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