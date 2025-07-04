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05:46, 4 июля 2025Россия

Украинские дроны пытались атаковать российский город

Mash: Пять украинских дронов атаковали подмосковный Сергиев Посад
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Минимум пять украинских дронов атаковали подмосковный Сергиев Посад. Об этом написал Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, беспилотники летели в сторону завода по обработке металла.

В ночь на 4 июля беспилотники атаковали Ростовскую область. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за удара дрона повредился двухэтажный дом.

До этого украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгородской области. После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) местную жительницу доставили в больницу с баротравмой и осколочными ранениями спины.

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