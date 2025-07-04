Украинские дроны пытались атаковать российский город

Минимум пять украинских дронов атаковали подмосковный Сергиев Посад. Об этом написал Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, беспилотники летели в сторону завода по обработке металла.
В ночь на 4 июля беспилотники атаковали Ростовскую область. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за удара дрона повредился двухэтажный дом.
До этого украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгородской области. После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) местную жительницу доставили в больницу с баротравмой и осколочными ранениями спины.