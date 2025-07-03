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20:46, 3 июля 2025Россия

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в российском регионе

В Белгородской области в результате атак дронов ВСУ ранены два человека
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области в результате атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили два человека. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Беспилотники, в частности, атаковали многоквартирный дом в поселке Октябрьский Белгородского района — в шести квартирах выбило окна, а припаркованные во дворе автомобили получили механические повреждения. Местную жительницу после удара ВСУ доставили в больницу с баротравмой и осколочными ранениями спины.

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По данным губернатора, еще один беспилотник атаковал социальный объект в селе Бессоновка. Ранение получил сотрудник учреждения. У него диагностировали баротравму, поверхностные осколочные ранения головы и спины. От госпитализации мужчина отказался.

Ранее в Минобороны сообщили, что в период с 13:00 до 15:10 по московскому времени четыре украинских беспилотных летательных аппарата сбили в Брянской, Белгородской и Курской областях.

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