Четыре украинских БПЛА сбили над российскими регионами

МО: Четыре украинских БПЛА сбили в Брянской, Белгородской и Курской областях

Четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили в Брянской, Белгородской и Курской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, подробности приведены в Telegram-канале ведомства.

Дроны были замечены и ликвидированы в регионах в период с 13:00 до 15:10 по московскому времени. Два устройства уничтожили в Курской области, по одному — над территориями Брянской и Белгородской областей.

До этого глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что на один из объектов региона совершена атака БПЛА. В результате инцидента никто из мирных граждан не пострадал, значительных разрушений на земле также не было выявлено.

Еще раньше Минобороны отчиталось об уничтожении беспилотника в Белгородской области.