Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:51, 3 июля 2025Россия

Четыре украинских БПЛА сбили над российскими регионами

МО: Четыре украинских БПЛА сбили в Брянской, Белгородской и Курской областях
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили в Брянской, Белгородской и Курской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, подробности приведены в Telegram-канале ведомства.

Дроны были замечены и ликвидированы в регионах в период с 13:00 до 15:10 по московскому времени. Два устройства уничтожили в Курской области, по одному — над территориями Брянской и Белгородской областей.

До этого глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что на один из объектов региона совершена атака БПЛА. В результате инцидента никто из мирных граждан не пострадал, значительных разрушений на земле также не было выявлено.

Еще раньше Минобороны отчиталось об уничтожении беспилотника в Белгородской области.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре города. Что известно о женщине-смертнице и роли СБУ в подготовке теракта?

    МВФ увидел признаки ухудшения ситуации в российской экономике

    Отказ Китая придерживается западных «правил» объяснили

    Директор сафари-парка «Тайган» впервые заговорил после нападения львов

    «Куньлунь» снова не вернется в Китай

    Известная модель назвала самый сексуальный и самый худший подарок от мужчины

    Спецпредставитель Путина оценил значение разговора с Трампом

    Зеленский выразил желание встретиться с Путиным

    В России рассказали о способном сжигать дроны ВСУ за полтора километра оружии

    В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости