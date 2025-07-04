В российском регионе из-за атаки беспилотников на пенсионерку рухнула плита перекрытия

Слюсарь: БПЛА атаковали Ростовскую область, погибла пенсионерка

Беспилотники в ночь на 4 июля атаковали Ростовскую область, об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

В поселке Долотинка Миллеровского района из-за удара дрона был поврежден двухэтажный дом, плита перекрытия рухнула на пенсионерку, бывшую учительницу, она не выжила. Из здания эвакуировали 20 жильцов, на месте работают оперативные службы, прибыл глава района.

В Азове взрывом повреждены стекла в многоквартирном доме, по предварительной информации, никто не пострадал. Также обломки БПЛА упали на стадион имени Лакомова, место падения оцеплено.

Дроны атаковали и Тарасовский район Ростовской области. Средства противовоздушной обороны отразили удар. Угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется. Врио губернатора призвал населения быть осторожными.

Накануне мужчина получил травмы при сбросе взрывчатки с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Ломаковка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Александр Богомаз.