Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:14, 3 июля 2025Россия

Россиянин пострадал при сбросе взрывчатки с беспилотника ВСУ

Брянский губернатор Богомаз: При сбросе взрывчатки с дрона ВСУ пострадал мужична
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мужчина получил травмы при сбросе взрывчатки с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Ломаковка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В результате террористической атаки мирный житель села, к сожалению, получил легкие осколочные ранения. Мужчина доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Богомаз.

Материалы по теме:
«Эта смерть — не единственная» Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
«Эта смерть — не единственная»Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
2 июля 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

Он пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и добавил, что в результате сброса взрывчатки оказался значительно поврежден жилой дом. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на 3 июля ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 69 дронов. Больше всего БПЛА — 27 — сбили над территорией Белгородской области. Еще 22 летательных аппарата перехватили над Воронежской областью, 10 — над Липецкой, 8 — над Курской, 2 — над Крымом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Молодая россиянка пыталась заложить бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия

    71-летний рыбак поймал крупного сига и побил 40-летний рекорд

    В четырех регионах России собрались еще сильнее поднять тариф на передачу электроэнергии

    Роскачество выявило нарушения в женских слитных купальниках. Проверку не прошли изделия Adidas, Puma, Reebok и еще 15 брендов

    Российский боец обвинил чеченцев в угоне его машины в зоне СВО и обратился к Кадырову

    Российский военкор пошутил о спасении украинцев от поездки на фронт

    Зеленского не уведомили о приостановке помощи США

    На Западе обнародовали карты с исходящей от России «зоной смерти»

    Врач предупредил о быстром распространении в мире одного типа рака

    Стало известно о трех ударах по зданию военкомата в Полтаве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости