Россиянин пострадал при сбросе взрывчатки с беспилотника ВСУ

Брянский губернатор Богомаз: При сбросе взрывчатки с дрона ВСУ пострадал мужична

Мужчина получил травмы при сбросе взрывчатки с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Ломаковка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В результате террористической атаки мирный житель села, к сожалению, получил легкие осколочные ранения. Мужчина доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Богомаз.

Он пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и добавил, что в результате сброса взрывчатки оказался значительно поврежден жилой дом. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на 3 июля ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 69 дронов. Больше всего БПЛА — 27 — сбили над территорией Белгородской области. Еще 22 летательных аппарата перехватили над Воронежской областью, 10 — над Липецкой, 8 — над Курской, 2 — над Крымом.