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06:20, 4 июля 2025Россия

Мужчина пострадал при атаке ВСУ на российский город

Ероханова: ВСУ атаковали Сергиево-Посадский городской округ, пострадал мужчина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова подтвердила, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать округ. Об этом она написала в Telegram-канале.

Ероханова уточнила, что дроны пытались совершить атаку на округ рано утром.

«В настоящий момент известно о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка. Пострадал один мужчина, его незначительно посекло осколками», — сообщила она.

Глава округа призвала жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам, а также не снимать работу сил противовоздушной обороны (ПВО).

Об атаках на Сергиев Посад ранее сообщил Telegram-канал Mash. По словам очевидцев, беспилотники летели в сторону завода по обработке металла.

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