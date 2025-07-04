Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 4 июля 2025Интернет и СМИ

Девушка оригинально проучила захотевшего «придать остроты» отношениям бойфренда-изменщика

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit рассказала на портале о том, как она оригинально проучила изменившего ей бойфренда, который оправдал себя тем, что якобы хотел придать отношениям остроты. История о мести позабавила комментаторов.

Автор поста указала, что в течение двух лет встречалась с молодым человеком и в их отношениях на первый взгляд не было проблем. По ее словам, периодически бойфренд уходил из дома, чтобы встретиться с друзьями или позаниматься спортом, однако она не подвергала его слова сомнению.

«Однажды я получила сообщение от незнакомой девушки. Она спросила меня, встречаюсь ли я с кое-каким парнем. И что же я вижу — скриншоты, на которых мой бойфренд ведет с ней откровенную переписку», — продолжила рассказчица. Выяснилось, что ее возлюбленный в течение трех месяцев встречался с другой девушкой и также обманывал ее.

Материалы по теме:
Как расстаться с любимым человеком? Как понять, что отношения пора заканчивать и как пережить разрыв, — советы психолога
Как расстаться с любимым человеком?Как понять, что отношения пора заканчивать и как пережить разрыв, — советы психолога
13 марта 2025
«Камасутра через замочную скважину» В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
«Камасутра через замочную скважину»В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
28 июня 2025

Автор публикации вызвала бойфренда на откровенный разговор, и тот признался в изменах. При этом молодой человек заявил в свое оправдание, что их с девушкой сексуальная жизнь якобы его не устраивала, а также предложил добавить остроты их отношениям.

«Тем же самым вечером, когда он заснул, я взяла молотый перец чили и натерла им все его нижнее белье, с любовью и заботой», — раскрыла рассказчица. По ее словам, на следующее утро она увидела, как партнер, уже одевшись, резко кинулся в санузел со спущенными штанами и трусами.

Пользовательница Reddit добавила, что после того как бойфренд ушел на работу, она собрала вещи и съехала от него. «Вечером я получила от него сообщение: "Ты что-то сделала с моим бельем?!". Я ответила: "Добавила остроты"», — заключила девушка.

«Это была месть с перчинкой», «Разве не этого он хотел?», «Ты хорошенько добавила остроты... Это уморительно», — высказались об истории комментаторы.

Ранее другая пользовательница Reddit заявила, что задумалась о расставании с бойфрендом-фокусником из-за трюков с ее влагалищем. При этом друзья девушки, по ее словам, сочли ситуацию смешной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я недоволен». Трамп после разговора с Путиным прокомментировал урегулирование конфликта на Украине и поставки оружия Киеву

    Экономист предсказал шаг снижения ключевой ставки в июле

    В России рассказали о преимуществах для поступающих в колледжи абитуриентов

    Девушка оригинально проучила захотевшего «придать остроты» отношениям бойфренда-изменщика

    Украинские дроны пытались атаковать российский город

    С Дмитрия Нагиева взыскали долги по коммунальным платежам

    Россиянка описала отдых в Дагестане словами «доят туристов не покладая рук»

    Посла Венгрии вызвали в МИД Украины из-за плакатов с Зеленским в роли клоуна

    Пленный из ВСУ рассказал о молчании при смерти солдат ради присвоения их денег

    Украинский солдат сдался в плен через 10 дней после прибытия на позицию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости