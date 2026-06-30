Девушка радикально изменила диету и задумалась о покупке противогаза

Пользовательница Reddit с ником TeenieLinguine рассказала о своем необдуманном решении резко изменить диету. Она и раньше не злоупотребляла вредными продуктами, но теперь решила добавить в рацион больше клетчатки.

«Обычно я ем овсянку, семена льна, ягоды и так далее, но тут решила поэкспериментировать и попробовать смешать бобы и авокадо, чтобы получить максимальный заряд здоровья. Но черт возьми... Черт возьми, это была ошибка. Я никогда в жизни так часто не испускала газы. И сложно не упомянуть ужасный вонючий запах. (...) Мне приходится выходить из комнаты, оставляя за собой шлейф из кишечных газов», — посетовала девушка.

Она добавила, что знала о подобном эффекте бобовых, однако недооценила масштабы бедствия, поскольку и подумать не могла, что это будет «настолько ужасно». Теперь она мечтает, чтобы к ней как можно скорее вернулось нормальное пищеварение.

«Я съела всего полбанки, но результат оказался просто ужасным. Пожалуйста, кто-нибудь, купите мне противогаз», — попросила она.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась на отвратительную привычку своего бойфренда, в буквальном смысле отравляющую ей жизнь. По словам автора, ее парень регулярно испускает кишечные газы.