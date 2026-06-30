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04:00, 30 июня 2026Ценности

Популярную певицу в откровенном виде сняли у отеля

Испанскую певицу Розалию в откровенном виде сняли у отеля в Лас-Вегасе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: ACES / BACKGRID / Legion-Media

Популярную испанскую певицу Розалию сняли в откровенном виде. Пост появился на странице портала Whoopsee в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летнюю знаменитость запечатлели на выходе из отеля Caesars Palace в Лас-Вегасе. Она предстала перед камерами в прозрачном мини-платье с открытой спиной бренда Monique Fei. При этом артистка надела розовые стринги, продемонстрировав обнаженные ягодицы, и отказалась от бюстгальтера.

Известно, что исполнительница в данное время находится в мировом турне Lux Tour, посвященном ее альбому Lux.

Ранее в июне папарацци запечатлели интимный момент певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера.

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