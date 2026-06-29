Папарацци запечатлели интимный момент Дуа Липы в бикини и ее мужа

Папарацци запечатлели страстный поцелуй певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера в Тоскане

Папарацци запечатлели интимный момент певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера в откровенном виде. Кадры публикует Daily Mail.

Знаменитостей заметили на побережье Тосканы, Италия, во время страстного поцелуя.

На размещенных кадрах певица предстала в цветном бикини и с собранными в высокий хвост волосами. Ее муж был одет в темные плавательные шорты, демонстрируя рельефный пресс.

Ранее в июне был раскрыт секрет роскошного свадебного платья Дуа Липы. Исполнительница появилась на торжестве в кастомном платье Chanel, которое дизайнер Матье Блази создавал в течение нескольких лет.