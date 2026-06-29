Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:54, 29 июня 2026Ценности

Папарацци запечатлели интимный момент Дуа Липы в бикини и ее мужа

Папарацци запечатлели страстный поцелуй певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера в Тоскане
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: GALI / BACKGRID / Legion-Media

Папарацци запечатлели интимный момент певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера в откровенном виде. Кадры публикует Daily Mail.

Знаменитостей заметили на побережье Тосканы, Италия, во время страстного поцелуя.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

На размещенных кадрах певица предстала в цветном бикини и с собранными в высокий хвост волосами. Ее муж был одет в темные плавательные шорты, демонстрируя рельефный пресс.

Ранее в июне был раскрыт секрет роскошного свадебного платья Дуа Липы. Исполнительница появилась на торжестве в кастомном платье Chanel, которое дизайнер Матье Блази создавал в течение нескольких лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Она прижата к реке». Российские войска блокировали многотысячную группировку ВСУ. Путин заявил, что ее уничтожат

    Экипажи «Союза МС-29» отправили на Байконур

    В Турции высказались о решении НАТО начать войну с Россией

    Россиянам назвали самые дешевые новые седаны

    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников возросло

    Нетаньяху решил нажаловаться США на Эрдогана

    Муравьи напали на невесту во время свадьбы

    Российская певица пристыдила хейтеров больной раком Лерчек

    Лишенного жизни российского студента заманили на заброшку самородком

    Врач предупредил об опасности стресса для зубов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok