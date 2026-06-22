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16:05, 22 июня 2026Ценности

Раскрыт секрет роскошного свадебного платья Дуа Липы

Page Six: Свадебное платье Дуа Липы украшали 480 тысяч бусин и 25 тысяч перьев
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dualipa

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа показала платье со свадьбы с британским актером Каллумом Тернером. Секреты пошива роскошного наряда раскрыли журналисты Page Six.

Исполнительница появилась на торжестве в кастомном платье Chanel, которое дизайнер Матье Блази создавал в течение нескольких лет. Сотрудники ателье Atelier Montex вручную украсили платье длины макси с открытой спиной 480 тысячами бусин и 25 тысячами перьев. Кроме того, мастера Lesage 1155 часов пришивали к подолу наряда драгоценные камни.

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Завершали свадебный образ шестиметровая фата и эксклюзивные атласные туфли-лодочки Massaro.

Роскошная свадьба Дуа Липы вызвала волну протестов в Италии. Бракосочетание знаменитостей проходило в итальянском городе Палермо на вилле Вальгуарнера — особняке XVIII века, известном как «маленький Версаль». Местные жители выразили негодование по поводу проведения свадьбы и вышли на демонстрации с плакатами «Палермо не для богатых» и «Палермо не для арендаторов».

Дуа Липа тайно вышла замуж за актера Каллума Тернера. Бракосочетание прошло в лондонской ратуше Мэрилебон.

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