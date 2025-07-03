Девушка задумалась о расставании с бойфрендом-фокусником из-за трюков с ее влагалищем

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA531800807734 пожаловалась на своего возлюбленного, работающего фокусником. По ее словам, бойфренд начал исполнять трюки с ее влагалищем прямо во время секса, в результате чего она задумалась о расставании с ним.

Девушка рассказала, что проблемы начались, когда они начали жить вместе. До этого они встречались лишь пару раз в неделю и работа бойфренда практически никак не отражалась на совместной жизни. Однако после переезда он начал активно применять «магические» навыки в быту.

«Он показывает фокусы все время. Он заставляет мои ключи "исчезать", когда я выхожу из дома на работу или на учебу, он практикует свои карточные фокусы на мне, пока я делаю домашние задания, он заставляет тряпку для уборки "пропадать", когда я прошу его убраться», — пожаловалась американка.

Однако затем он показал фокус, из-за которого девушка впервые задумалась о расставании с бойфрендом. Прямо во время секса он произнес: «О, как это туда попало?», после чего вытащил из ее влагалища монету. Позднее он объяснил свой поступок тем, что хотел ее развеселить, однако девушка попросила его больше никогда так не делать.

«Однако несколько дней назад, когда мы снова занимались сексом, он вдруг начал кричать, как будто от боли. Я быстро слезла с него и спросила, что не так. Он ответил: "Мне кажется, в тебе что-то есть. Дай-ка я проверю". Я легла на кровать и раздвинула ноги, как на приеме у чертового гинеколога. Примерно через две минуты он сказал: "О, вот оно", и начал вытягивать из меня длинную пеструю ленту, которая все не заканчивалась и не заканчивалась», — рассказала ThrowRA531800807734.

Девушка поняла, что это был лишь очередной трюк, однако на этот раз разозлилась не на шутку. Она отправила молодого человека в ссылку к родителям на несколько дней, но и после этого он считал, что не совершил ничего предосудительного. Более того, все друзья автора темы также нашли ситуацию уморительной, хотя она всерьез рассматривает перспективу разрыва отношений. На Reddit она также не снискала значительной поддержки, однако некоторые пользователи обвинили молодого человека в сексуализированном насилии.

Ранее другая пользовательница Reddit с диагностированным удвоением матки раскрыла пикантные детали своей жизни. По словам женщины, наличие двух маток, двух шеек матки и двух влагалищ никак не мешает ни ей, ни ее партнерам.