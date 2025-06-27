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02:32, 27 июня 2025Интернет и СМИ

Женщина с двумя влагалищами раскрыла пикантные детали своей жизни

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @annieecharlotte

Пользовательница Reddit с ником Far_Care_9254, у которой диагностировано удвоение матки, рассказала о тонкостях своей половой жизни. По ее словам, наличие двух маток, двух шеек матки и двух влагалищ никак не мешает ни ей, ни ее партнерам.

«Сейчас я чувствую себя намного комфортнее, когда рассказываю об этой проблеме людям, с которыми сплю или встречаюсь. И им это безумно нравится! Парни после секса нередко просили дать возможность прочувствовать мою аномалию пальцами. Тогда я поднимала ноги в воздух, а они просто чувствовали внутри меня перегородку», — написала девушка.

Случались и странные истории. Например, несколько человек, с которыми встречалась Far_Care_9254, пытались заявить свои права на конкретное влагалище. А однажды ее потенциальный бойфренд привел на первое свидание своего друга, которому уже успел предложить секс втроем.

«Оба влагалища пригодны к сексу. Хотя одно из них более узкое, а другое — более глубокое! Это безумие!» — добавила рассказчица.

Ранее замужняя порномодель с двумя вагинами забеременела после оргии. Врачи предупреждали Миллер, что ребенок может родиться недоношенным, но опасения были напрасны.

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