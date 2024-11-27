Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 27 ноября 2024Из жизни

Замужняя порномодель с двумя вагинами забеременела после оргии

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Порномодель из Австралии, которая родилась с двумя вагинами, рассказала о замужестве и появлении детей. Своей историей она поделилась с Metro.

Эвелин Миллер долго не знала, что у нее два набора половых органов. В юности во время секса она часто испытывала боль, а ее партнеры говорили, что «как будто наткнулись на стену» внутри нее. Ей диагностировали удвоение матки лишь после незапланированной беременности в 20 лет. Миллер тогда решила сделать аборт и узнала о необычном диагнозе, очнувшись после наркоза.

Материалы по теме:
Женское дело Это заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
Женское делоЭто заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
14 сентября 2020
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020

В 2019 году Миллер и ее будущий муж знали друг друга еще подростками. Они поженились в 2022 и через несколько месяцев после свадьбы завели аккаунт на платформе OnlyFans. Из-за физиологических особенностей Миллер ее контент пользовался популярностью.

По словам женщины, их с мужем отношения после этого стали более близкими и откровенными. Они перестали предохраняться и хотели зачать ребенка. Однако долгожданная беременность наступила в необычных обстоятельствах — после оргии с участием двух других женщин, которую они снимали для подписчиков.

Врачи предупреждали Миллер, что ребенок может родиться недоношенным, но опасения были напрасны. Кесарево сечение сделали лишь на 37 неделе беременности, и на свет появился здоровый мальчик. Через 12 месяцев после этого Миллер родила дочь. Во время обеих беременностей женщина предохранялась, чтобы избежать зачатия во второй матке.

Ранее порномодель из Британии пожаловалась на невнимательность партнеров. По ее словам, мужчины не замечают, что у нее два влагалища.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о переданных Украине для ударов по Курской области ATACMS

      Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в пригороде Харькова

      В ЛНР сообщили о переброске «Азова» под Сватово

      Мужчина скрыл данные о подготовке теракта в Москве и получил штраф

      Нетаньяху назвал причины перемирия с Ливаном

      Советника Трампа отстранили от участия во встречах переходной команды

      В Киеве поврежден объект инфраструктуры

      В России обещали ответить на угрозы НАТО ударом «Орешника»

      Появились кадры поражения «Корнетом» группы БМП ВСУ в Курской области

      Губернатор раскрыл подробности о попытке атаки ВСУ на Воронежскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше