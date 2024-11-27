Замужняя порномодель с двумя вагинами забеременела после оргии

Порномодель из Австралии, которая родилась с двумя вагинами, рассказала о замужестве и появлении детей. Своей историей она поделилась с Metro.

Эвелин Миллер долго не знала, что у нее два набора половых органов. В юности во время секса она часто испытывала боль, а ее партнеры говорили, что «как будто наткнулись на стену» внутри нее. Ей диагностировали удвоение матки лишь после незапланированной беременности в 20 лет. Миллер тогда решила сделать аборт и узнала о необычном диагнозе, очнувшись после наркоза.

В 2019 году Миллер и ее будущий муж знали друг друга еще подростками. Они поженились в 2022 и через несколько месяцев после свадьбы завели аккаунт на платформе OnlyFans. Из-за физиологических особенностей Миллер ее контент пользовался популярностью.

По словам женщины, их с мужем отношения после этого стали более близкими и откровенными. Они перестали предохраняться и хотели зачать ребенка. Однако долгожданная беременность наступила в необычных обстоятельствах — после оргии с участием двух других женщин, которую они снимали для подписчиков.

Врачи предупреждали Миллер, что ребенок может родиться недоношенным, но опасения были напрасны. Кесарево сечение сделали лишь на 37 неделе беременности, и на свет появился здоровый мальчик. Через 12 месяцев после этого Миллер родила дочь. Во время обеих беременностей женщина предохранялась, чтобы избежать зачатия во второй матке.

Ранее порномодель из Британии пожаловалась на невнимательность партнеров. По ее словам, мужчины не замечают, что у нее два влагалища.

