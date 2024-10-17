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08:31, 17 октября 2024Из жизни

Женщина с двумя влагалищами рассказала о невнимательности мужчин

Annie Charlotte

Annie Charlotte. Фото: @annieecharlotte

Порномодель из Британии пожаловалась на невнимательность партнеров: они не замечают, что у нее два влагалища. Об этом она рассказала New York Post.

26-летняя Энни Шарлотт узнала о своей особенности в 16 лет, когда впервые отправилась к гинекологу для установки противозачаточной спирали. Врач объяснил ей, что у нее две матки, две шейки матки и два влагалища. После этого Шарлотт столкнулась с несовершенствами медицинской системы: оказалось, что получить адекватную помощь с ее редким диагнозом чрезвычайно сложно.

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По ее словам, мужчины, с которыми она состояла в сексуальных отношениях, не знали о ее особенности. «Я спала с сотнями мужчин, и 99,9 процента не осознавали, что у меня две вагины», — утверждает она. Шарлотт также сказала, что иногда рассказывает им об этом после полового акта, и партнеры всегда испытывают шок и растерянность.

Ранее Шарлотт рассказывала об отношениях с двумя мужчинами. «Это не измена, потому что я позволяю каждому бойфренду использовать только одно влагалище, — объяснила она. — Они друг о друге не знают. Я им не рассказывала. Мне кажется, им знать необязательно».

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      Алиса Дмитриева
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