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05:31, 20 марта 2024Из жизни

Порномодель с двумя вагинами рассказала про секс с парой бойфрендов без измен

Фото: @twopssyprincess

Британская порномодель, которая родилась с двумя вагинами, рассказала об отношениях с новыми возлюбленными. Об этом пишет Daily Star.

25-летняя Энни Шарлотт из графства Суррей, Великобритания, узнала, что у нее две матки и две вагины в 16 лет, когда пошла на прием к врачу для установки внутриматочной спирали. Диагноз означал, что женщина может одновременно забеременеть от двух разных мужчин. Кроме того, у нее два менструальных цикла. При этом обе вагины Шарлотт функциональны.

Недавно она начала встречаться с двумя мужчинами. «Это не измена, потому что я позволяю каждому бойфренду использовать только одно влагалище, — объяснила она. — Они друг о друге не знают. Я им не рассказывала. Мне кажется, им знать необязательно».

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При этом Шарлотт призналась, что крутить роман сразу с двумя мужчинами довольно сложно. Она видится с каждым раз в неделю и поочередно проводит с ними выходные. Порномодель заявила, что использование отдельного влагалища для каждого из бойфрендов и то, что она не занимается с ними сексом в один день, делает такую схему еще более справедливой.

Ранее Шарлотт рассказывала, что прошлый возлюбленный попросил ввести правило из-за ее порнокарьеры. Одна ее вагина должна была предназначаться исключительно для него, а вторая — для работы.

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      Никита Савин
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