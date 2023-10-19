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05:02, 19 октября 2023Из жизни

Порномодель с двумя вагинами рассказала о правилах для бойфренда

Фото: Mariia Boiko / Shuttertsock / Fotodom

Рожденная с двумя вагинами и двумя матками порномодель поделилась с Daily Mirror правилами романтических отношений.

24-летняя Анни Шарлотт из графства Суррей, Великобритания, узнала, что у нее две матки и две вагины в 16 лет, когда пошла на прием к врачу для установки внутриматочной спирали. Диагноз означает, что девушка может одновременно забеременеть от двух разных мужчин, а также у нее два менструальных цикла. При этом обе матки и обе вагины Шарлотт функциональны.

Недавно Шарлотт начала первые серьезные отношения с мужчиной. Она не говорила возлюбленному о своей необычной анатомии до первого секса. Ее бойфренд очень удивился, когда обнаружил две вагины, но это его не смутило. Он никогда не слышал о двойной матке и начал задавать девушке вопросы. Когда он удовлетворил свое любопытство, то попросил Шарлотт ввести правило: «одна вагина для работы, а другая — для него».

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Шарлотт, которая в юности стеснялась своей особенности, в 2020 году решила использовать ее для дополнительного заработка и завела аккаунт на сайте OnlyFans. Там порномодель уже три года создает эротический контент для подписчиков. Фото и видео для взрослых принесли ей больше миллиона фунтов стерлингов (примерно 118 миллионов рублей).

Удвоение матки — это редкая патология, которая может привести к осложнениям при беременности — например, к низкому весу плода или преждевременным родам. Во время родов повышается риск развития кровотечения и разрыва матки, поэтому пациенткам с подобным диагнозом показано кесарево сечение, причем на более раннем сроке. Шарлотт знает о дополнительных рисках и очень опасается выкидышей и сложностей с зачатием в будущем.

Ранее 24-летняя жительница Мельбурна с двумя матками стала матерью двойняшек. При этом они с мужем зачали одного ребенка после десяти попыток ЭКО в одной матке, а второго — естественным путем в другой.

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    Антонина Черташ
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