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14:04, 18 мая 2023Из жизни

Женщина с двумя матками родила двойняшек

Daily Mail: в Австралии женщина с удвоением матки родила двойняшек

Фото: Aditya Romansa / Unsplash

24-летняя жительница Мельбурна, Австралия, с двумя матками стала матерью двойняшек. Об этом сообщает Daily Mail.

Мэделин Какликос пыталась зачать ребенка вместе с мужем с 2020 года. После года неудачных попыток супруги обратились к врачу, чтобы узнать, почему она не может забеременеть. Обследование показало, что у пациентки удвоение матки — аномалия и порок развития, при котором у женщины вырастают две матки вместо одной. Врачи заявили, что шансы забеременеть и родить ребенка с такой патологией равны одному к 50 миллионам.

Несмотря на трудности, пара не оставляла попыток стать родителями. В течение двух лет супруги пытались зачать ребенка и прошли десять процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Наконец, в 2022 году Какликос узнала, что беременна. «Мы разразились криками, а когда мы обнимались, по нашим лицам текли слезы», — рассказывает она.

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Когда Какликос была на 10-й неделе беременности, она пришла на ультразвуковое сканирование. Женщина заметила, что врач странно себя ведет, и, испугавшись, спросила, здоров ли ее ребенок. Медик сообщила, что во второй матке Какликос находится второй плод. «Моя челюсть упала на пол, а муж побледнел. Я подумала, что она, должно быть, шутит», — вспоминает женщина.

Второй ребенок был меньше первого, и у врача возникло подозрение, что пара зачала еще одного ребенка через неделю после ЭКО. Оказалось, что Какликос забеременела вторым ребенком естественным путем. «Нам посоветовали воздержаться от секса во время переноса эмбриона, но мы пошли против рекомендаций», — объясняет она.

Врачи сообщили, что Какликос может потерять двоих детей из-за возможных осложнений, и предложили ей прервать одну из беременностей. Несмотря на опасения медиков, супруги приняли решение сохранить оба плода. По словам Какликос, ее беременность протекала хорошо, и она постоянно находилась под наблюдением врачей.

Женщина родила двух сыновей на 34-й неделе беременности путем кесарева сечения. Двойняшки находились кувезах несколько дней, а затем были переданы молодым родителям. «Впервые взяв на руки своих новорожденных мальчиков-двойняшек, я испытала то материнское чувство, о котором все говорят. Я никогда не думала, что испытаю это чувство после адских попыток ЭКО и более двух лет попыток завести ребенка. Но вот я родила не одного, а двух детей», — поделилась эмоциями Какликос.

Ранее сообщалось, что 32-летняя Жозефина Холл из Великобритании узнала о патологии благодаря еще нерожденному сыну. Беременность будущей матери протекала хорошо, однако на 12-й неделе врачи во время УЗИ обнаружили у нее кисту.

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Алиса Удовик
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