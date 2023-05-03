Будущая мать узнала о патологии благодаря нерожденному ребенку

The Mirror: в Великобритании врачи удалили опасную кисту у женщины во время беременности

32-летняя Жозефина Холл из английского города Корби, графство Нортгемптоншир, Великобритания, узнала о патологии благодаря еще нерожденному сыну. Об этом сообщает The Mirror.

Беременность будущей матери протекала хорошо, однако на 12-й неделе врачи во время УЗИ обнаружили у нее кисту. Образование было доброкачественным, поэтому первоначально было решено повременить с операцией. «У меня были небольшие боли в животе, ничего особенного. Но боль постепенно усилилась до такой степени, что я едва могла стоять. Именно тогда мне сказали, что киста выросла и давит на мои яичники», — рассказывает женщина.

Врачи приняли решение экстренно удалить опасную кисту, из-за которой у Холл, которая находилась на 19 неделе беременности, произошел перекрут яичника. «Когда меня везли в операционную, я думала только о своем ребенке. Я не могла представить, что мне будут делать серьезную операцию во время беременности, это было ужасно», — вспоминает она.

В ходе двухчасовой операции врачи успешно удалили кисту размером 20 сантиметров. Хирургам также пришлось удалить правый яичник и правую маточную трубу, в которых было нарушено кровообращение. «Когда я увидела фотографию кисты после ее удаления, я потеряла дар речи. Я не могла поверить, что внутри меня росло нечто размером с арбуз, но это объясняло мучительную боль, которую я испытывала», — говорит Холл.

Во время сложной операции ребенок женщины не пострадал. Холл проходила дополнительные обследования в больнице после удаления кисты и родила здорового сына естественным путем на 40 неделе беременности. Мальчик появился на свет пятого ноября 2022 года, его назвали Соломон. «Если бы я не была беременна Соломоном, я не думаю, что кисту бы обнаружили», — говорит Холл.

Ранее сообщалось, что 29-летняя жительница Великобритании Меган Маккуэйд узнала о серьезном заболевании во время УЗИ, которое проходила во время беременности. У будущей матери обнаружили опухоль в мочевом пузыре.