Экономист предсказал шаг снижения ключевой ставки в июле

Экономист Бажан: Ключевая ставка может быть снижена максимум на два процента

Если инфляция в России продолжит снижаться, то Центробанк (ЦБ) снизит ключевую ставку в июле, но не более чем на два процента, считает заведующий отделом экономических исследований и главный научный сотрудник Института Европы РАН Анатолий Бажан. Об этом экономист рассказал «Ленте.ру».

«Трудно сказать на сколько, но если будет существенно снижаться инфляция, то, конечно, ставку, безусловно, Центральный банк снизит. (…) Я думаю, что не больше, чем на два процента», — сказал Бажан.

В значительной степени существующая инфляция в России связана с ценами мирового рынка, потому что динамика цен на зарубежные товары, которые поступают к нам, оказывает влияние на инфляцию внутри страны, пояснил экономист.

«До сих пор достаточно высокая динамика инфляции на мировом рынке, где-то около шести процентов была. Это надо предсказать, что будет еще в июле с ценами мирового рынка. Цены мирового рынка в значительной степени еще зависят от международной обстановки. Нарашивание военного потенциала, например в Европе, тоже оказывает влияние на цены мирового рынка», — подытожил Бажан.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассмотрит вариант дополнительного снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в июле при сохранении на внутреннем рынке наметившихся тенденций. Планируется, что это произойдет в случае сохранения тенденции замедления темпов роста потребительских цен в России и снижения напряженности на рынке труда.

По итогам июньского заседания совет директоров ЦБ понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с рекордных 21 до 20 процентов годовых.