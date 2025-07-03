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14:19, 3 июля 2025Экономика

Набиуллина не исключила снижение ключевой ставки в июле при одном условии

Набиуллина: ЦБ рассмотрит вариант снижения ставки в июле при замедлении инфляции
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) рассмотрит вариант дополнительного снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в июле при сохранении на внутреннем рынке наметившихся тенденций. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

ЦБ ослабит денежно-кредитную политику в случае сохранения тенденции замедления темпов роста потребительских цен в РФ и снижения напряженности на рынке труда. При этом первое из этих условий уже выполняется, отметила Набиуллина. Темпы роста цен снижаются быстрее, чем ожидалось. «Мы видим замедление инфляции, причем и в устойчивой компоненте», — пояснила она.

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На этом фоне глава регулятора спрогнозировала изменение прогноза по инфляции в июле 2025 года. Нынешняя оценка перестала быть актуальной с учетом нынешней динамики на внутреннем рынке. «И прогноз по инфляции будем, возможно, корректировать и по траектории ключевой ставки», — резюмировала Набиуллина.

По итогам июньского заседания совет директоров ЦБ понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с рекордных 21 до 20 процентов годовых. Главным условием для продолжения ослабления ДКП Набиуллина называла устойчивое замедление инфляции. Ее советник Кирилл Тремасов ранее заявил, что нынешняя динамика темпов роста цен в стране «идет» по нижней границе актуального прогноза. Это обстоятельство, отметил он, позволяет говорить о вероятном дополнительном снижении ключевой ставки в 2025 году.

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