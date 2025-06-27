ЦБ не исключил еще одно снижение ключевой ставки

Советник главы ЦБ Тремасов: Инфляция в РФ позволяет говорить о снижении ставки

Нынешняя динамика роста потребительских цен в России позволяет говорить еще об одном снижении ключевой ставки в 2025 году. Реализацию подобного сценария не исключил советник главы Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов, его слова приводит ТАСС.

В последнее время, уточнил он, инфляция в стране «идет» по нижней границе актуального прогноза регулятора в 7-8 процентов. Подобная динамика может поспособствовать сохранению взятого в июне курса на ослабление денежно-кредитной политики (ДКП). «Это открывает возможность для снижения ключевой ставки», — резюмировал Тремасов.

Ранее в ЦБ допустили, что по итогам 2025 года инфляция в России может приблизиться к 7 процентам. Дезинфляционнные процессы постепенно набирают устойчивость. Несмотря на это, еще рано говорить о резком снижении инфляционного давления на российскую экономику, отметили в регуляторе. К середине июня годовые темпы роста цен в стране составили 9,6 процента.

Именно высокая инфляция стала одной из главных причин отказа руководства ЦБ снижать ключевую ставку в июне в еще большей степени и опустить ее лишь до 20 процентов, подчеркивала ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина. Весомых предпосылок для более резкого ослабления ДКП пока нет, поясняла она. Главным условием для дальнейшего снижения планки Набиуллина назвала устойчивое замедление инфляции. ЦБ будет придерживаться жесткой ДКП, пока темпы роста цен в России не приблизятся к целевым 4 процентам. Согласно актуальному прогнозу регулятора, это произойдет не ранее 2026 года.