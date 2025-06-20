ЦБ спрогнозировал инфляцию в России к концу года

ЦБ: Инфляция в России по итогам 2025 года может приблизиться к 7 %

По итогам 2025 года темпы роста потребительских цен в России могут заметно замедлиться и приблизиться к нижней границе апрельского прогноза Центробанка (ЦБ). Об этом сообщается в резюме регулятора по итогам июньского заседания совета директоров по ключевой ставке.

Апрельский прогноз ЦБ подразумевал инфляцию в России по итогам четвертого квартала в 7-8 процентов. Таким образом, в регуляторе полагают, что по итогам этого года темпы роста потребительских цен в стране могут приблизиться к 7 процентам. «Можно с большей уверенностью говорить об устойчивости дезинфляционных процессов», — утверждается в резюме ЦБ.

Несмотря на это, пока рано говорить о резком снижении инфляционного давления на российскую экономику, отметили в регуляторе. Рост потребительских цен в апреле составил 6,2 процента в годовом выражении с учетом сезонной корректировки, что заметно выше целевого показателя в 4 процента. Инфляционные ожидания населения в июне составили 13 процентов.

С учетом сохраняющих проинфляционных факторов руководство ЦБ на июньском заседании по ключевой ставке не рассматривало вариант ее резкого снижения и остановилось на более плавном переходе к ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП). В результате ставку понизили на 100 базисных пунктов — с рекордных 21 до 20 процентов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно подчеркивала, что регулятор будет придерживаться жесткой ДКП, пока инфляция не приблизится к целевому уровню в 4 процента.